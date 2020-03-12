Финансы

РИА НовостиРИА НовостиАмериканская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.
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с чего всё началось

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года.
РИА Новости16:38

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Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

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