Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года.

с чего всё началось

В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

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