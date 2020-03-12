Финансы
РИА НовостиАмериканская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года.РИА Новости16:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Комментарии
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
Футбол
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Общество
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Эпидемия коронавируса только начинается, здоровье народа является абсолютным приоритетом, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Футбол
Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса
Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Авто
Какие машины покупать в кризис: модели, которые лучше всего сохраняют капитал
Если к 2023 году ситуация не изменится, то базовый Renault Sandero 2020 года выпуска стоимостью 596 тысяч рублей удастся продать примерно за полмиллиона — с учетом того, что машина не окажется в ДТП и будет в хорошем состоянии.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Политика
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Шоу-бизнес
Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса
Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева
Как сообщает русская служба BBC, британские власти наложили арест на шикарную недвижимость еще в 2019 году, поскольку определили ее как «необоснованное богатство», однако о том, что особняком владеют дочь и внук казахстанского правителя Нурсултана Назарбаева, стало известно буквально на днях.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.