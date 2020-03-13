Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАмериканская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Торги на американских биржах закрылись с серьезным падением индексов, передает РИА Новости. Сообщается, что индексы обрушились на 7,9-9,3 процента, что стало худшим показателем с 1987 года. Отмечается, что даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента.
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Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.
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