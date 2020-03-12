Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАмериканская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Торги на американских биржах закрылись с серьезным падением индексов, передает РИА Новости. Сообщается, что индексы обрушились на 7,9-9,3 процента, что стало худшим показателем с 1987 года. Отмечается, что даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.
РИА Новостивчера в 16:38

Подробнее о событии

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Аргументы и Фактывчера в 17:48

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новостивчера в 16:38

Биржа США закрылась рекордным падением за последние 33 года

Парламентская газетавчера в 17:15

Американская биржа обрушилась на максимальные за 30 лет значения

Красная веснавчера в 17:11

Американская биржа закрылась с максимальным падением за последние 30 лет

Znak.comвчера в 17:03

Фондовая биржа США закрылась сильнейшим обвалом за последние 30 лет

ФАНвчера в 17:23

Фондовые биржи США почти вдвое замедлили темпы падения на мерах ФРБ Нью-Йорка

ПРАЙМвчера в 15:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:51, Ашберн

Комментарии

Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит вчера в 05:19
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Политика

Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Накануне интернет-издание Znak.com писало, что россиянам приходит рассылка в мессенджере WhatsApp, в которой предлагается заработать более 1 млн рублей ежегодно с помощью якобы принятия некой поправки в Конституцию.
Известия 06:42
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Футбол

УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Армия и оружие

В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
REGNUM 05:59
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Политика

Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН

В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
РИА Новости 05:38
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости вчера в 10:52
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

Турция из-за коронавируса может перенести начало туристического сезона

Власти Турции порекомендовали туроператорам сдвинуть начало туристического сезона в стране на месяц - с конца марта на конец апреля.
Вечерний курьер вчера в 14:59
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Общество

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Известия 05:23
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).
ТАСС Наука 05:32
Авто

«Запорожец» без пробега выставили на продажу

На одном из сайтов бесплатных объявления на продажу выставлен уникальный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, проехал всего 211 км. Стоимость столь аппарата составляет всего 250 тыс. рублей, отмечает Tarantas.News.
SpeedMe 03:10
Общество

Ночью в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города указали на то, что, помимо закрытия дамбы из-за наводнения было остановлено судоходство в Кронштадтском корабельном фарватере.
Экономика сегодня 01:51
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru вчера в 08:35
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к культу личности

Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 06:29
Здоровье

В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) один россиянин заразился коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 10:33
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 11 марта в 06:43
Политика

Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании

РИА Новости 05:14
Экономика

62 российских региона могут остаться без резервов

В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Саминвестор 06:37
Финансы

Банк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
REGNUM 06:31
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ вчера в 07:30
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное