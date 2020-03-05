Экономика
RuNews24.ruВ США биржи закрылись резким ростом после «супервторника»
Индекс Dow Jones отреагировал на победу демократа Джо Байдена в 10 штатах из 14, который опять стал партийным фаворитом, опередив на данном этапе Берни Сандерса. Перевес составляет меньше сотни голосов, но Сандерсу будет труднее вернуть лидерство на следующем этапе предвыборной кампании.
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Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Игры
Экс-глава проекта игры God of War возглавит новую студию Google Stadia
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины
Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Происшествия
Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
Игры
Показаны новые кадры игры Wrath of the Righteous
Предстоит сражаться в новых мирах с демонами, которые хотят захватить земли.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Наука
Ускоритель темной материи облегчит ее поиски
Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Технологии
Netflix и Apple отказались от участия в SXSW 2020
В феврале GSMA отменила проведение Mobile World Congress 2020 из-за вируса.
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
"Приговором мирового судьи подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета), окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты", - говорится в сообщении.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»
Общество
В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента
Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
Игроки, которые скачают демоверсию Final Fantasy VII до 15 мая, получат уникальную тему для консоли четвертого поколения.
Экономика
Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план
Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд.
Футбол
Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить клуб летом.
Армия и оружие
В провинции Алеппо нашли брошенное боевиками иностранное оружие
В сирийском населенном пункте Кафр-Джум, расположенном в провинции Алеппо, на брошенной во время отступления базе террористов сирийские военные обнаружили оружие и боеприпасы иностранного производства.
Авто
Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса
Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.