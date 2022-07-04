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Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин от кори и краснухи в Россию

Американская фармацевтическая компания MSD решила прекратить поставки в Россию вакцин от краснухи, кори и паротита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости
Уведомление получил, например, пермский Центр иммунологии и вакцинации.
Коммерсантъ
Вакцину от ветряной оспы поставляет также GSK, а от кори, краснухи и паротита «Вактривир» — «Микроген» (входит в «Нацимбио»).
Коммерсантъ
Из комментария MSD следует, что могут прекратиться поставки не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи
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