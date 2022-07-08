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Американская инвестиционная группа Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США

Экономика США уже начала падение, заявило подразделение входящего в «большую четверку» банков США Wells Fargo, передает Bloomberg.
Lenta.ru
В четвертом квартале прошлого года экономика США выросла на 6,9% в годовом исчислении.
Интерфакс
"Есть техническая часть рецессии, но также есть и существенное ухудшение ситуации с потреблением и занятостью", - сказал старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.
Интерфакс
Тем временем потребительские цены, которые уже повышаются максимальными темпами за 40 лет, как ожидается, продолжили расти, поднявшись на 8,8% в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.
Интерфакс

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Аналитики американской инвестиционной группы Wells Fargo заявили о начале рецессии в США
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