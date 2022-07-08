Lenta.ruАмериканская инвестиционная группа Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в СШАСнижение ВВП США, отмеченное впервые с 2020 года, связано, в частности, с падением объемов экспорта и государственных расходов.Интерфакс"Есть техническая часть рецессии, но также есть и существенное ухудшение ситуации с потреблением и занятостью", - сказал старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.ИнтерфаксВ свою очередь, экономисты Wells Fargo, относящиеся к другому подразделению, ожидают незначительную рецессию не ранее чем в середине 2023 года.ИнтерфаксВ 4-м квартале прошлого года экономика США выросла на 6,9% в годовом исчислении.ФинмаркетЧитать далееСвернутьГлагоLГлагоLInfinicaИА Красная ВеснаРидусПодробнее о событииАкции Wells Fargo обладают неплохим потенциалом ростаFinam.Ru08:25Wells Fargo считает, что рецессия в США уже наступилаProfinance.ru18:30Аналитики Wells Fargo объявили о начале рецессии в СШАInfinica06:15В Wells Fargo заявили о наступившей рецессии в СШАИА SM-News05:07Эксперты Wells Fargo заявили о наступившей рецессии в СШАИнтерфакс04:23Bloomberg: рецессия в США уже наступилаРидус04:06Американская инвестиционная группа Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в СШАLenta.ru08:09Показать ещёОценить70Поделиться