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Американская инвестиционная группа Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США

Снижение ВВП США, отмеченное впервые с 2020 года, связано, в частности, с падением объемов экспорта и государственных расходов.
Интерфакс
"Есть техническая часть рецессии, но также есть и существенное ухудшение ситуации с потреблением и занятостью", - сказал старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.
Интерфакс
В свою очередь, экономисты Wells Fargo, относящиеся к другому подразделению, ожидают незначительную рецессию не ранее чем в середине 2023 года.
Интерфакс
В 4-м квартале прошлого года экономика США выросла на 6,9% в годовом исчислении.
Финмаркет

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