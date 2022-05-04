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Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из России

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России.
RT на русском
Отмечается, что речь идёт о продаже дочернего предприятия компании Metran.
RT на русском
Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
РИА Новости
Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.
РИА Новости

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Американская корпорация Emerson Electric уходит из России
ИА Красная Весна08:15
Emerson Electric выходит из российского бизнеса
REGNUM08:14
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из России
РИА Новости07:50
Американская корпорация Emerson Electric уходит из России
Общественная служба новостей08:08
Американская компания Emerson Electric покидает Россию
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Инжиниринговая корпорация Emerson Electric заявила об уходе из России
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