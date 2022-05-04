РИА НовостиАмериканская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из РоссииАмериканская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России.RT на русскомОтмечается, что речь идёт о продаже дочернего предприятия компании Metran.RT на русскомEmerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.РИА НовостиШтаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИА Красная ВеснаПодробнее о событииАмериканская корпорация Emerson Electric уходит из РоссииИА Красная Весна08:15Emerson Electric выходит из российского бизнесаREGNUM08:14Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из РоссииРИА Новости07:50Американская корпорация Emerson Electric уходит из РоссииОбщественная служба новостей08:08Американская компания Emerson Electric покидает РоссиюRT на русском07:55Инжиниринговая корпорация Emerson Electric заявила об уходе из РоссииТУТ НЬЮС08:09Показать ещёОценить33Поделиться