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Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из России

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric прекращает деятельность на территории РФ и рассматривает варианты продажи дочерней промышленной группы «Метран», следует из опубликованного финансового отчета
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Коммерсантъ
В Emerson изучают варианты продажи своего дочернего предприятия Metran.
News.ru
Техногигант владеет дочерним предприятием «Метран» (Metran) в Челябинске.
Lenta.ru
Штаб-квартира корпорации расположена в Фергюсоне, штате Миссури.
Комсомольская правда

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Американская Emerson решила выйти из российского бизнеса
Коммерсантъ09:40
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из России
РИА Новости07:50
Американская компания Emerson Electric объявила об уходе из России
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Американская компания Emerson Electric решила выйти из своего бизнеса в России
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