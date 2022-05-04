«Обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — так на желание НАТО выйти из договора с Россией отреагировал Медведев.