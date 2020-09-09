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REGNUM
REGNUM

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.В источнике
С чего всё началось
На сайте киноакадемии
 сказано, что не менее одного из ведущих актеров или значительный актер второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе.
Телеканал 360°22:52
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Эксперт считает новые правила «Оскара» абсурдными

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Lenta.ru

Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам

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Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

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Для претендентов на премию «Оскар» ввели новые требования

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Американская киноакадемия выдвинула новые требования для претендентов на «Оскар»

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Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»

РБК00:44
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

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Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

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RT на русском03:09
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

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Интерфаксвчера в 08:48
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
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