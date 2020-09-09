Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Смотрите также
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Лукашенко перечислил риски для России в случае выхода Минска из ОДКБ
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S
Фантастический боевик Нолана «Довод» возглавил российский прокат
Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе. Дата
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
В Екатеринбурге арестовали бразильца, устроившего взрыв на родине
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Задержанный замминистра энергетики РФ Тихонов не признал вину
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь
Задержанный замминистра энергетики РФ Тихонов не признал вину
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.В источнике
С чего всё началось
На сайте киноакадемии
сказано, что не менее одного из ведущих актеров или значительный актер второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе.
Подробнее о событии