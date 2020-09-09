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REGNUM
REGNUM

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.В источнике
С чего всё началось
На сайте киноакадемии
 сказано, что не менее одного из ведущих актеров или значительный актер второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе.
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Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

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Для претендентов на премию «Оскар» ввели новые требования

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Американская киноакадемия выдвинула новые требования для претендентов на «Оскар»

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Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

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РБК

Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»

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