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REGNUM
REGNUM

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.В источнике
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РИА Новости

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

РИА Новости02:07
Lenta.ru

Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам

Lenta.ru01:29
Телеканал 360°

Изменились правила для номинирования на «Оскар» с 2024 года

Телеканал 360°22:52
Газета.Ru

Для претендентов на премию «Оскар» ввели новые требования

Газета.Ru00:10
ТАСС

Американская киноакадемия выдвинула новые требования для претендентов на «Оскар»

ТАСС23:51
Коммерсантъ

Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

Коммерсантъ23:17
РБК

Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»

РБК00:44

США заявили, что ищут в нападениях на своих военных в Сирии умысел России

Военное командование США производит анализ инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии на предмет выявления в них преднамеренного умысла со стороны России, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил, 8 сентября передает CNN.
ИА Красная Веснавчера в 16:44
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Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Стало известно об опасных последствиях коронавируса для детей

Ученые пришли к выводу, что после коронавируса, который у детей обычно протекает в легкой форме, маленькие пациенты сталкиваются с развитием многосистемного воспалительного синдрома (MIS-C), поражающего сердце, легкие, почки, мозг и глаза.
Evo-rus.com02:48
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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