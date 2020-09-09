Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
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Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.В источнике
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