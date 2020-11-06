Американская компания Corning Inc нарушала закон о защите конкуренции в России
Выяснилось, что американская организация заключила с этими заводами соглашение, вынуждая их приобретать оптическое волокно только от Corning. ФАС России обозначила эти соглашения антиконкурентными, выдав предписание об их прекращении.В источнике
С чего всё началось
Компания Corning нарушила закон о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба 10 сентября 2019 года возбудила дело в отношении компании Corning Inc, ООО "Корнинг СНГ" и четырех российских заводов по производству оптических кабелей по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 закона о защите конкуренции.
ADVIS.ru3 ноября в 02:29
Подробнее о событии