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Rostov gazeta
Rostov gazeta

Американская компания Corning Inc нарушала закон о защите конкуренции в России

Экономика сегодня
ФАН
Ньюс-НН
Udm-Info
56orb.ru
ТагилСити.ру
Выяснилось, что американская организация заключила с этими заводами соглашение, вынуждая их приобретать оптическое волокно только от Corning. ФАС России обозначила эти соглашения антиконкурентными, выдав предписание об их прекращении.В источнике
С чего всё началось
ADVIS.ru

Компания Corning нарушила закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба 10 сентября 2019 года возбудила дело в отношении компании Corning Inc, ООО "Корнинг СНГ" и четырех российских заводов по производству оптических кабелей по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 закона о защите конкуренции.
ADVIS.ru3 ноября в 02:29
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