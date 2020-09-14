Американская компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента китайской социальной сети TikTok, сообщает CNBC. При этом в пресс-службе крупнейшего производителя программного обеспечения для организаций отметили, что они не «покупатели», а «надёжный поставщик технологий».

С чего всё началось «Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft , выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности. Телеканал 360° вчера в 22:23