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Общественная служба новостей

Американская компания Oracle подтвердила покупку TikTok

Американская компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента китайской социальной сети TikTok, сообщает CNBC. При этом в пресс-службе крупнейшего производителя программного обеспечения для организаций отметили, что они не «покупатели», а «надёжный поставщик технологий».В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
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Известия

По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

Известия17:01
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъвчера в 12:04
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфаксвчера в 21:26

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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