Американская компания Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B, прокомментировала информацию о риске полного ухода с российского рынка на фоне украинского кризиса и санкционного давления.
Семеро военнослужащих из Свердловской области, которые попали в плен на Украине в ходе спецоперации, освобождены и возвращены в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Дипломатам объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генеральных консульств всех трех стран в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии и канцелярии генконсульства Эстонии в Пскове.
Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам для тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более € 10 тыс. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств, говорится в сообщении биржи.