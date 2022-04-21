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Американская компания Procter&Gamble объявила, что адаптирует свой бизнес в России

Американская компания Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B, прокомментировала информацию о риске полного ухода с российского рынка на фоне украинского кризиса и санкционного давления.
Lenta.ru
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, P&G адаптировала свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.
Lenta.ru
В прошедшем месяце P&G заявила о прекращении инвестиций в российский сегмент своего бизнеса и сокращении перечня продукции, экспортируемой в РФ.
ТАСС
Procter&Gamble владеет такими брендами, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head&Shoulders, Pantene и Blend-a-med.
Российская газета

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