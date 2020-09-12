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Свободная Пресса
Свободная Пресса

Американская компания призналась в блокировке Интернета в Белоруссии

В редакцию Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство компании признало, что их оборудование использовалось для блокировки и цензуры в Белоруссии.В источнике
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РЕН ТВ

Bloomberg: компания из США помогла оставить белорусов без интернета

РЕН ТВ20:22
Взгляд.ру

Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Взгляд.рувчера в 13:06
Эхо Москвы

Американская компания Sandvine, как выяснил Bloomberg, помогала блокировать сайты во время протестов в Белоруссии

Эхо Москвы18:11
РБК

Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии

РБК17:42
Lenta.ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:09
Московский Комсомолец

СМИ: Компания из США помогала блокировать сайты в Белоруссии

Московский Комсомолец19:44
Газета.Ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:49

Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБК11 сентября в 06:53
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобили11 сентября в 02:30
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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