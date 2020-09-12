Американская компания призналась в блокировке Интернета в Белоруссии
В редакцию Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство компании признало, что их оборудование использовалось для блокировки и цензуры в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Взгляд.рувчера в 13:06
Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Lenta.ruвчера в 13:09
Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Газета.Ruвчера в 11:49