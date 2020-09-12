Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, недавно Трамп сказал, что в Соединенных Штатах построили новую систему ядерного оружия, "которой никогда не было".