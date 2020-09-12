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Lenta.ru
Lenta.ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.В источнике
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Мойка78

Компания из США оказалась причастна к блокировкам интернета в Белоруссии

Мойка7819:08
Взгляд.ру

Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Взгляд.рувчера в 13:06
РБК

Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии

РБК17:42
Свободная Пресса

Американская компания призналась в блокировке Интернета в Белоруссии

Свободная Прессавчера в 13:53
Lenta.ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:09
Эхо Москвы

Американская компания Sandvine, как выяснил Bloomberg, помогала блокировать сайты во время протестов в Белоруссии

Эхо Москвы18:11
Газета.Ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:49

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине
RT на русскомвчера в 10:45
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SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новостивчера в 15:52
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США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти.
РИА Новости18:24

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газетавчера в 13:57