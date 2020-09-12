Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.В источнике
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Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Взгляд.рувчера в 13:06
Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Lenta.ruвчера в 13:09
Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Газета.Ruвчера в 11:49