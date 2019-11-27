Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАмериканская компания заключит с «Манчестер Сити» рекордную сделку

Американская компания Silver Lake приобретет десять процентов акций компании City Football Group, которая владеет английским футбольным клубом "Манчестер Сити" и его дочерними командами в США и Китае, за 500 миллионов долларов, сделка станет рекордной с точки зрения оценки спортивного бизнеса, сообщает Financial Times.
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