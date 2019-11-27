Футбол
РИА НовостиАмериканская компания заключит с «Манчестер Сити» рекордную сделку
Американская компания Silver Lake приобретет десять процентов акций компании City Football Group, которая владеет английским футбольным клубом "Манчестер Сити" и его дочерними командами в США и Китае, за 500 миллионов долларов, сделка станет рекордной с точки зрения оценки спортивного бизнеса, сообщает Financial Times.
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Руководство голландского «Витесса» задумалось об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
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Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
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Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.