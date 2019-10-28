Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками. По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.
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Член Конгресса США подала в отставку из-за сексуального скандала

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Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

РБКвчера в 20:14

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

РИА Новостивчера в 19:50

В США конгрессвумен, критиковавшая Россию, уходит с поста на фоне секс-скандала

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РЕН ТВвчера в 20:21

Сексуальный скандал в Конгрессе США закончился громкой отставкой

Московский Комсомолецвчера в 22:34
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Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР, сообщает издание «Главком».
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По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
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Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

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США отказали России в передаче летчика Ярошенко

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Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье

По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
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