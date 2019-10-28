Политика
РИА НовостиАмериканская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками. По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.
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Происшествия
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Кино
«Оскар» по нему плачет. 5 фильмов Хоакина Феникса
"Гладиатор", 2000 Карьера Хоакина Феникса началась рано — например, в 13 лет он снялся в драме "Русские", фильме о том, как радист советского траулера попал в Америку и познакомился с местными подростками (одного из них и играл Феникс).
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Армия и оружие
Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства Багдади
URA.Ru вчера в 19:02
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета вчера в 05:19
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском вчера в 05:35
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Общество
Украинец получил срок за футболку с гербом СССР
Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР, сообщает издание «Главком».
Рифей-Пермь вчера в 09:01
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Алтайская правда вчера в 19:55
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Шоу-бизнес
«Валите домой!»: Розу Сябитову выставили из студии
Рамблер вчера в 03:05
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru вчера в 19:24
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
News.ru 26 октября в 05:49
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Космос
Подо льдами Плутона может существовать океан
Что же касается избыточной массы, то по мнению ученых, она вызвана наличием азотного льда под поверхностью равнины Спутника и глубинным океаном.
ИнфоСМИ вчера в 08:35
Происшествия
В Амурской области совершено нападение на полицейских
Чуть позже на место, где все и произошло, приехали двое мужчин, которые нанесли полицейскому телесные повреждения.
ГЛАС.RU 00:39
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Профиль 01:51
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Армия и оружие
Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией.
РИА Новости вчера в 20:16
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20