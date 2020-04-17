Энергетика
ForbesЦена нефти WTI упала до 21-летнего минимума
Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 16:45 мск торговался по цене $17,62 за баррель. Это на 11,32% (минус $2,25) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.
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