Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 16:45 мск торговался по цене $17,62 за баррель. Это на 11,32% (минус $2,25) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

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Общество В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. 468

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