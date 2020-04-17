Цена на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 10:06 мск цена майских фьючерсов на WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель.

Американская нефть WTI опустилась ниже $19 за баррель

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