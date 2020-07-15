Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 699

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 12

Общество Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс". 1

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 97

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 677

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Общество В Татарстане разрешили работу торговых центров, кафе и аттракционов Открыться объекты могут при выполнении определённых условий В Татарстане с 15 июля ввели послабления ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. 2

Общество В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов В Минске силовики задержали около 200 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста.

Политика Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. 168

Политика Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. 345

Общество Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах. 2