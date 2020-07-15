Экономика

Lenta.ruLenta.ruАмериканская нефть столкнулась с новым врагом

Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
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Американская нефть столкнулась с новым врагом

Lenta.ru06:07

Крупнейшие банки США бойкотируют кредитование нефтегазового сектора

ПРАЙМ03:43

Американские юристы заподозрили крупнейшие банки страны в бойкоте нефтегазового сектора США

Эхо Москвы03:04

Американские банки отказались кредитовать нефтегазовые предприятия США

Финансовая газета02:02

Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор

Экспресс газетавчера в 23:30

Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании

Комсомольская правдавчера в 19:57

Ведущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора США

ТАССвчера в 18:48
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Вечерний курьер 02:40
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Наука

У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела

МедиаПоток 06:10
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 13 июля в 21:36
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
12
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:30
1
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 05:38
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на Судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
103
Общество

В Татарстане разрешили работу торговых центров, кафе и аттракционов

Открыться объекты могут при выполнении определённых условий В Татарстане с 15 июля ввели послабления ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Vverh-tatarstan.ru 07:08
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Политика

Песков заявил, что не располагает информацией о датах отпуска Путина

Собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин в отпуск, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 05:41
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

В Минске силовики задержали около 200 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста.
Газета.Ru 02:39
Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
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Политика

Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
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Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
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Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
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Общество

Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
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Шоу-бизнес

Муцениеце прокомментировала отдых детей с Прилучным и Карпович в Крыму

RuNews24.ru 03:38
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Армия и оружие

Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

Политическая Экспертиза 04:06
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Общество

Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
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Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
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Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Российская газета 06:16
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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