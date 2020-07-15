Экономика

Lenta.ruLenta.ruАмериканская нефть столкнулась с новым врагом

Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
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Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор

Экспресс газетавчера в 23:30

Крупнейшие банки США бойкотируют кредитование нефтегазового сектора

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Американские юристы заподозрили крупнейшие банки страны в бойкоте нефтегазового сектора США

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Американские банки отказались кредитовать нефтегазовые предприятия США

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Американская нефть столкнулась с новым врагом

Lenta.ru06:07

Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании

Комсомольская правдавчера в 19:57

Ведущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора США

ТАССвчера в 18:48
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки

Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:58
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Evo-rus.com 02:35
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Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
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Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

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В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
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Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 12 июля в 06:57
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Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Антипов уверен, что воздушное судно разрушено вследствие взрывов на борту, доказательство чего он приводит в своей статье.
Evo-rus.com 01:18
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

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CT news вчера в 10:45
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

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Российская газета 06:48
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Общество

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Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:50
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Общество

Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
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Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
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Происшествия

Суд отклонил жалобу полицейских, уволенных из-за отказа разгонять митинг в Ингушетии

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Коммерсантъ 07:03
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
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Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
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Политика

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
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Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке

Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
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Общество

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Клинические исследования новейшей отечественной вакцины от коронавируса показали ее безопасность и хорошую переносимость, сообщили 15 июля в Министерстве обороны России.
ИА Красная Весна 06:55
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Общество

Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
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Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:30
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