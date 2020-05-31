Энергетика
Lenta.ruАмериканская нефть установила рекорд
Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи. За месяц стоимость сырья взлетела почти в два раза — до самого высокого значения в истории наблюдений.
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Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском вчера в 17:42
Происшествия
В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Власти США заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.
Эхо Москвы вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 30 мая в 16:22
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия
Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe вчера в 05:56
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Экономика
Пандемия не помешала росту промышленного производства в Бурятии
Улан-Удэ, 1 июня 2020, 08:25 — REGNUM В Бурятии за январь-апрель 2020 года рост промышленного производства составил 14,1% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2019 года.
REGNUM 01:25
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Космос
«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon
Ведомости вчера в 07:20
Политика
Попов назвал «уродами» Human Rights Watch за отношение к России
Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал «уродами» Human Rights Watch.
Дни24 01:04
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Российский певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное «бедственному» положению артистов из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество
Изменены правила приема первоклашек в школы
Опубликован проект приказа министерства просвещения РФ, регламентирующий новый порядок принятия детей в общеобразовательные школы страны.
Infokam.su вчера в 02:02
Общество
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
Весть (Калужская область) 29 мая в 03:23
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 30 мая в 06:07
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка была задержана за участие в протестах
Эхо Москвы вчера в 23:32
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
Футбол
Санчо получил жёлтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
Чемпионат вчера в 13:39
Здоровье
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 29 мая в 06:05