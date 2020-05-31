Энергетика

Lenta.ruLenta.ruАмериканская нефть установила рекорд

Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи. За месяц стоимость сырья взлетела почти в два раза — до самого высокого значения в истории наблюдений.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Почему США проиграли нефтяную гонку? Колонка Евгения Беня

ФАН03:57

Новости кризиса 1 июня: новые правила использования маткапитала, соцвыплаты стали неприкосновенными, домохозяйкам обещают пособия

URA.Ru00:00

Нефть из США поставила рекорд

Ореанда-Новостивчера в 10:49

Американская WTI поставила рекорд на рынке нефти

Народные новостивчера в 13:51

Стоимость нефти WTI в мае взлетела на рекордные 88%

Экономика сегоднявчера в 13:43

Стоимость американской нефти WTI выросла почти вдвое за месяц

iReactorвчера в 14:18

Американская нефть установила рекорд

Lenta.ruвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
5
Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
141
Экономика

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
РБК 04:11
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына

Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
5
Единоборства

Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC

RT на русском 01:47
Общество

Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
35
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
7
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
397
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
1,9K
Политика

Мишустин заявил о готовности нацплана по восстановлению экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности национального плана по восстановлению экономики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:04
27
Политика

Раскопки Балтийской косы укрепят суверенитет Польши — президент страны

ИА Красная Весна 30 мая в 07:01
Авто

Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры

Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе.
32CARS.ru 03:12
3
Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей.
Вечерние Ведомости 03:23
27
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
46
Происшествия

Чемпион НБА избил белого мужчину на фоне протестов в США

Газета.Ru 04:10
4
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана

Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
61
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
901
Экономика

Смольный сократил финансирование Московско-Дунайской развязки на 95%

В строительство Московско-Дунайской развязки будет в этом году вложено на 95% меньше средств, чем планировалось изначально.
Карповка 03:15
4
Экономика

Важное изменение ждёт клиентов Сбербанка с 14 июня

С 14 июня клиенты Сбербанка смогут совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга, сообщает ИА Deita. ru.
Deita.ru 03:45
2
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
204
Футбол

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»

Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
52
Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
5
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
148
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,7K
Гаджеты

Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон

ToDay News Ufa вчера в 15:55
14
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
59
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,2K
Гаджеты

Vivo готовится представить самый изящный смартфон X50

Компания Vivo готовится представить самый изящный смартфон X50.
Актуальные Новости 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное