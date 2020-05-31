Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи. За месяц стоимость сырья взлетела почти в два раза — до самого высокого значения в истории наблюдений.

Общество Выплаты на детей начали поступать жителям Забайкалья Утром 1 июня жителям Забайкалья начали поступать единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 15 лет.

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,4K

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,1K

Политика В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль» Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes. 434

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 18

Футбол Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.

Общество Вступил в силу закон о запрете стихийной организации детского отдыха С 1 июня вступил в силу закон о запрете организации стихийного детского отдыха.

Происшествия Больше 45 тонн биоресурсов без документов нашли на предприятии в Корсакове Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на рыбоперерабатывающем предприятии ООО Прибой-Корсаков обнаружили свыше 45 тонн различных водных биологических ресурсов - скат, навага, треска, мясо краба, икра морских ежей и других.

Здоровье Минздрав: в Петропавловске сегодня работает шесть бригад скорой помощи Сегодня со станции и подстанции скорой помощи на линию вышли 6 бригад (в нормальных условиях в городе должны работать 18 бригад - ред.). Принимаются меры для снижения нагрузки на скорую помощь.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,6K

Здоровье Свердловский губернатор дал совет матери теряющей зрение девочки Женщина отметила, что у её 12-летней девочки прогрессирует катаракта. И ей грозит слепота, если в ближайшее время не сделают операцию. 72

Авто Haval показал первые тизеры внедорожника в стиле нового G-Class Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать. 11