Энергетика
Lenta.ruАмериканская нефть установила рекорд
Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи. За месяц стоимость сырья взлетела почти в два раза — до самого высокого значения в истории наблюдений.
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Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:35
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Общество
Выплаты на детей начали поступать жителям Забайкалья
Утром 1 июня жителям Забайкалья начали поступать единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 15 лет.
Чита.Ру вчера в 22:14
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 30 мая в 10:36
Политика
В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Наука
Новая Зеландия находится над самым большим «лавовым пузырем»
Сайт интересных новостей 30 мая в 20:04
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Общество
Вступил в силу закон о запрете стихийной организации детского отдыха
С 1 июня вступил в силу закон о запрете организации стихийного детского отдыха.
Клопс 00:31
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Происшествия
Больше 45 тонн биоресурсов без документов нашли на предприятии в Корсакове
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на рыбоперерабатывающем предприятии ООО Прибой-Корсаков обнаружили свыше 45 тонн различных водных биологических ресурсов - скат, навага, треска, мясо краба, икра морских ежей и других.
АСТВ 00:54
Здоровье
Минздрав: в Петропавловске сегодня работает шесть бригад скорой помощи
Сегодня со станции и подстанции скорой помощи на линию вышли 6 бригад (в нормальных условиях в городе должны работать 18 бригад - ред.). Принимаются меры для снижения нагрузки на скорую помощь.
Кам 24 вчера в 23:43
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
Политика
Трамп раскритиковал телекомпанию CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию Си-эн-эн за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
Радио Маяк 30 мая в 15:29
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Здоровье
Свердловский губернатор дал совет матери теряющей зрение девочки
Женщина отметила, что у её 12-летней девочки прогрессирует катаракта. И ей грозит слепота, если в ближайшее время не сделают операцию.
REGNUM вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
Авто
Haval показал первые тизеры внедорожника в стиле нового G-Class
Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
Тарантас Ньюс 30 мая в 16:02
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу людей — водителя арестовали
Мойка78 вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым
Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
Кино
HBO выпустил трейлер мини-сериала «Перри Мейсон» по романам Эрла Гарднера
Нью-Йорк, США, 30 мая 2020, 08:05 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала «Перри Мейсон».
REGNUM 30 мая в 01:05
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город вчера в 08:58
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Футбол
Сёмин раскрыл причину своего ухода из «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причинах, по которым руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.
Metaratings вчера в 17:15
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58