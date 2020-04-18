Армия и оружие
Газета.RuАмериканская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
По словам издания, российский "Циркон" обладает взрывной силой, способной "проделать дыру в авианосце". Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой.
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Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
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Общество
Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
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В США прошли протесты с требованием отмены карантина
По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News.
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Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
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В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Хоккей
Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»
Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век 12:36
Футбол
Клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая
Сообщается, что клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая.
Soccer.ru 06:17
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
Российские врачи вылечили от коронавируса 15 итальянцев
Российские врачи, помогающие бороться с коронавирусом коллегам в Италии, вылечили 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
ФАН 18:57
Политика
Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение
Мурманский вестник 08:27
Общество
Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая
Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru 15:07
Космос
Роскосмос показал «Ракету Победы»
Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.
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Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
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У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу
Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 21:33
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Три клуба ФНЛ хотят сняться с лиги из-за проблем с финансированием
По данным Metaratings.ru, «Шинник», «Мордовия» и «Нижний Новгород», выступающие в ФНЛ, хотят сняться с чемпионата.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
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В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
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Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
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Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
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Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном для создания комедии о пожилых киберспортсменах.
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