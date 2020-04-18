Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАмериканская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

По словам издания, российский "Циркон" обладает взрывной силой, способной "проделать дыру в авианосце". Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой.
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