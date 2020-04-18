Армия и оружие
Газета.RuАмериканская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
По словам издания, российский "Циркон" обладает взрывной силой, способной "проделать дыру в авианосце". Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой.
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Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском 20:14
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны.
Известия 19:35
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:55
Происшествия
Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске
18 апреля в 22:46 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании магазина на проспекте Мира.
Сахалин.Инфо 19:23
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Общество
Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец вчера в 16:11
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Политика
Историк объяснил значение восстания в Варшавском гетто
Восстание в Варшавском гетто является одним из ключевых событий в истории Холокоста, которое символизирует еврейское сопротивление, заявил РИА Новости в воскресенье эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
РИА Новости 20:23
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Общество
В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
Авто
21-ю «Волгу» продают за 3,7 млн. Таких в мире всего пять
Напомним, что ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 года и отправлялась на экспорт во многие страны.
За рулем 15:15