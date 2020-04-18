Армия и оружие
Газета.RuАмериканская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
По словам издания, российский "Циркон" обладает взрывной силой, способной "проделать дыру в авианосце". Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой.
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с чего всё началось
Издание The National Interest напомнило своим читателям о запланированных в России испытаниях ракет «Циркон» с подводной лодки проекта «Ясень», являющейся самой современной субмариной ВМФ России.Военное дело05:00
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Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
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Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
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В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
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Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
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Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 23:15
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По данным регионального оперативного штаба на 10 утра 18.04.20, выявлено 10 новых случаев, среди заболевших есть ребенок.
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Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
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Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
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Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом
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В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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Назван новый лидер команды Мстителей в фильмах Marvel
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Украинская телеведущая попросила Зеленского покончить с «фарсом»
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В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса
В Москве стало больше тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.
Российская газета 19:07