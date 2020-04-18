с чего всё началось

По словам издания, российский "Циркон" обладает взрывной силой, способной "проделать дыру в авианосце". Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой.

Здоровье Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом. 536

Хоккей Тротц: Овечкин и Кросби спасли НХЛ Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

Общество Демограф рассказала, что угрожает населению России больше коронавируса Демограф и социолог Дарья Халтурина заявила, что принятые меры снизили негативное воздействие эпидемии коронавирусной инфекции на население, включая потенциальный уровень смертности.

Общество Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля. 2

Армия и оружие Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия)", - говорится в сообщении. 54

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Общество Власти Японии выдадут всем гражданам деньги Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. 457

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 780

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Политика Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС. 2

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Происшествия В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 33