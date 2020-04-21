Политика
Газета.RuВ Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru". При этом он подчеркнул, что в Кремле не знают, соответствуют ли эти слухи действительности.
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Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждём официальных данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 06:22
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
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Общество
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Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
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Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 06:17
Общество
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Коммерсантъ вчера в 16:41
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Дэвид Линч рассказал о продолжении «Твин Пикс» и отношении к сериалам
Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч прокомментировал слухи о возможном выходе четвертого сезона сериала «Твин Пикс».
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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
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Цена нефти Brent упала ниже 24 долларов за баррель
Впервые с 30 марта стоимость американской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.
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Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Политика
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тысяч
За последние сутки в России зарегистрировано 5642 новых случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:36
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
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Коммерсантъ 05:05
Происшествия
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Интерфакс 05:16
Энергетика
Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут прекратить закупки нефти у Саудовской Аравии.
РЕН ТВ вчера в 19:40
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Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
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Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Авто
Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari
Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue.
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Общество
В Мордовии больше десяти человек заразились коронавирусом на похоронах
Сразу несколько случаев заражения коронавирусом зафиксировано в одном из сел Ардатовского района Мордовии, сообщает оперштаб.
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Общество
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Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Генпрокуратура РФ выявила новый вид мошенничества с коронавирусом
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Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоспорт
Феттеля не устраивает новый контракт с «Феррари»
В команде предложили подписать новое годичное соглашение, но вместо 40 млн евро выставили бывшему чемпиону «всего лишь» 12 - он отказался.
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