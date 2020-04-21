Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждём официальных данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru". При этом он подчеркнул, что в Кремле не знают, соответствуют ли эти слухи действительности.

В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

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