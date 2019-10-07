Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.

Политика На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.

Здоровье Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.

Политика Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.

Наука Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.

Политика Антонов высказался о продлении договора СНВ-3 Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».

Общество Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Происшествия Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Политика Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера» Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.

Футбол Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.

Наука Названы самые безопасные страны при апокалипсисе В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова рассекретила пол и имя новорожденного ребенка Знаменитая российская актриса Мария Миронова на днях стала мамой во второй раз.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Происшествия Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.

Космос Астронавты на МКС вышли в открытый космос Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.