Политика
РИА НовостиАмериканская разведка получила новые показания против Трампа
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Футбол
В матче чемпионата Гватемалы судья показал 8 красных карточек
Metaratings 15:01
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Здоровье
Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
ФАН вчера в 07:26
Политика
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.
REGNUM 18:38
Наука
Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.
МедиаПоток вчера в 05:50
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM 19:01
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости 04:26
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Футбол
Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 15:25
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова рассекретила пол и имя новорожденного ребенка
Знаменитая российская актриса Мария Миронова на днях стала мамой во второй раз.
Российский Диалог 10:31
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.
РИА Новости 11:53
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 09:01
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
News.ru 01:09