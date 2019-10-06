Политика
Народные новостиРазведка США получила новые показания против Трампа
Адвокат Эндрю Бакай в Твиттере написал, что его компания защищает интересы многих информаторов по делу против Трампа. Nation News сообщало, что Белый дом опубликовал разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
Еще один сотрудник разведслужб США подал жалобу на содержание телефонной беседы президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил телеканалу ABC News юрист информатора Марк Зайд.Коммерсантъвчера в 11:32
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Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
РБК вчера в 17:55
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Происшествия
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне
Известия вчера в 20:55
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 05 октября в 17:48
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября
Матч ТВ 04 октября в 13:14
Общество
В России снова начнут производить кальвадос
Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера на турнире UFC 243 и стал чемпионом
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.
REGNUM вчера в 01:52
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Наука
Японские ученые изобрели искусственную кровь
Пока группа ученых из Медицинского колледжа национальной обороны удачно провела эксперименты с искусственной кровью на лабораторных кроликах.
Инвест-Форсайт 05 октября в 07:23
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия
Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews 05 октября в 13:16
Хоккей
ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023
Матч ТВ 05 октября в 01:41
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Музыка
Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России
Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru вчера в 06:17
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48