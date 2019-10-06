с чего всё началось

Адвокат Эндрю Бакай в Твиттере написал, что его компания защищает интересы многих информаторов по делу против Трампа. Nation News сообщало, что Белый дом опубликовал разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».

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Происшествия Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.

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