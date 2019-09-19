Политика
Вести.RuАмериканская разведка продолжает копать под Трампа
Дональда Трампа подозревают в разглашении государственной тайны. Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером. Об этом сообщает газета "Вашингтон Пост" со ссылкой на источники.
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Обещание Трампа, данное иностранному лидеру, встревожило разведку США
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СМИ: разговор Трампа с одним из иностранных лидеров испугал американского разведчика
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