с чего всё началось

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников. Предварительный отчет об исследованиях опубликован в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Общество Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.

Общество Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5 Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации. 1

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 628

Политика Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Общество Морозов продлил коронавирусные ограничения до 1 августа Ограничения в период пандемии коронавируса, которые действовали в Ульяновской области до 15 июля, продлеваются до 1 августа.

Гаджеты Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.

Экономика Бюджет Кубани из-за пандемии коронавируса потерял 15 млрд рублей Выпадающие доходы бюджета Краснодарского края из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, уже составили около 15 млрд рублей, такую сумму озвучили в ходе заседания Законодательного собрания региона.

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Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 323

Здоровье Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19 Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. 88

Происшествия Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 1

Армия и оружие Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы". 12

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 90