Коронавирус
РБКВ США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников. Предварительный отчет об исследованиях опубликован в медицинском журнале New England Journal of Medicine.
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Здоровье
Два новых моногоспиталя появились в Тюменской области
На сегодняшний день в Тюменской области от новой коронавирусной инфекции умер 21 пациент.
Новости Тюмени 72.ru 01:54
Авто
Льготные автокредиты с начала года получили 85 тыс. россиян
Программой льготного автокредитования с начала года воспользовалось более 85 тыс. граждан РФ, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства.
ТАСС 02:15
Футбол
«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
МИР 24 вчера в 18:15
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru вчера в 04:38
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
Политика
В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства
От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Наука
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Российская газета 02:05
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Происшествия
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
REGNUM 02:18
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 92 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 июля выявлено 92 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:08
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
РБК 00:23
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Экономика
В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Компания Google тогда указывала, что при открытии браузера в режиме инкогнито пользователей предупреждают о возможном сборе информации об их действиях в интернете.
РБК вчера в 21:09
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия 13 июля в 22:33
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Экономика
Бизнес просит сделать реформу контроля и надзора постоянной
Бизнес просит сделать реформу контроля и надзора постоянной После многолетних согласований власть и бизнес достигли компромисса по ключевым законопроектам реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — ожидается, что вскоре они будут приняты Госдумой и далее их нормы будут дорабатываться уже на основании складывающейся практики применения.
Коммерсантъ вчера в 17:55