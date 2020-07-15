Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников. Предварительный отчет об исследованиях опубликован в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

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