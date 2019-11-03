Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПротурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Колонна военнослужащих США попала под обстрел в Сирии. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС. По его словам, информацию об инциденте российской стороне передали представители американского командования.
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с чего всё началось

Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.
ФАН13:25

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США заявили об обстреле протурецкими боевиками американских военных в Сирии

РИА Новости14:05

В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

ТАСС14:04

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Интерфакс14:01

Минобороны России сообщило об обстреле колонны США протурецкими боевиками

РБК14:23

ЦПВС: США заявили об обстреле американских военных в Сирии

RT на русском14:26

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ru14:09

США обвинили протурецких боевиков в обстреле своих военных

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