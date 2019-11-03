Армия и оружие

Вести.RuВести.RuАмериканская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.
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с чего всё началось

Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
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