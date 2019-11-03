В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.

с чего всё началось

Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.

Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Происшествия В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.

Общество В Одессе прошла акция «Реквием по Жукову» Сегодня, 2 ноября, жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» у уничтоженного националистами барельефу маршалу.

Автоспорт Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Армия и оружие Американский бомбардировщик заметили у российской авиабазы в Сирии Американский стратегический бомбардировщик B-52 заметили недалеко от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Политика Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что украинцы не желают иметь свое государство.

Футбол «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» и поднялся на третье место в Примере «Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Гранада» с 20-ю баллами осталась на шестой строчке.

Шоу-бизнес Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Политика Офис Зеленского опроверг драку его главы с начальником СБУ Офис президента Украины Владимира Зеленского официально опроверг информацию о драке главы администрации лидера Андрея Богдана с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Политика Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Космос Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.

Здоровье Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Гаджеты В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.

Происшествия Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э» Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.

Политика В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку» В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.