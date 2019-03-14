Армия и оружие

Вести.RuВести.RuАмериканская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.
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с чего всё началось

Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.
ФАН13:25

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Сирия новости 4 ноября 07.00: конвой США попал под обстрел в Хасаке, жители Идлиба протестуют против ХТШ

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РИА Новости18:40

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Интерфакс14:01

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РБК14:23

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ru14:09

В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

ТАСС14:04

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна

Комсомольская правда14:35
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