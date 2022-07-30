Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.
В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей.
Дважды побывавший на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet) рассказал об убийствах украинскими боевиками российских военнопленных, а также о том, как стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.