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Американская журналистка Энн Коултер обвинила США в слишком долгом унижении России

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.
РИА Новости
"Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", - заключила Коултнер.
Комсомольская правда
На что 43-й президент США Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему.
URA.Ru
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

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Американская журналистка Коултер заявила, что Запад слишком долго пренебрегал Россией
Газета.Ru07:17
Американская журналистка Энн Коултер обвинила США в слишком долгом унижении России
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