Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАмериканские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч. Уточняется, что "погоня" произошла в начале ноября.
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с чего всё началось
О забавном инциденте, который произошел ещё 3 ноября в международном воздушном пространстве, пишет "Российская газета" со ссылкой на китайский портал Sina
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Российский Ту-160 превзошел американский истребитель F-35

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В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

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