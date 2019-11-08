с чего всё началось

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч. Уточняется, что "погоня" произошла в начале ноября.

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Религия В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус» Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.