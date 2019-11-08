Армия и оружие
Газета.RuАмериканские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч. Уточняется, что "погоня" произошла в начале ноября.
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с чего всё началось
О забавном инциденте, который произошел ещё 3 ноября в международном воздушном пространстве, пишет "Российская газета" со ссылкой на китайский портал Sina.Московский Комсомолец07:17
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Американские истребители F-35 не смогли догнать российский бомбардировщик Ту-160
Московский Комсомолец07:17
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