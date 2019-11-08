с чего всё началось

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч. Уточняется, что "погоня" произошла в начале ноября.

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Наука Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Экономика Пакистан решил выплатить России долг советских лет Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.

Игры Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5 Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.

Происшествия Суд арестовал министра строительства Ставрополья на время следствия Суд заключил под стражу министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по делу о злоупотреблении должностными полномочиями на 14 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Политика Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.

Спорт Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.

Происшествия Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

Экономика Минсельхоз обновил прогнозы по урожаю и экспорту зерновых В прошлом прогнозе Минсельхоза объемы урожая зерновых культур по итогам 2019 году составляли всего 115-118 млн. тонн.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.

Политика В Германии рассмотрят снимающие риски с «Северного потока-2» поправки С четверга на пятницу,7-8 ноября, правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки по газопроводу "Северный поток-2", которые могут снять риски с проекта, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.

Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Авто Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co В сети появились несколько снимков новинки, однако дизайн кросса уже давно не секрет — еще весной полноценные фотографии появились в базе министерства промышленности Китая.

Шоу-бизнес Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.

Политика Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.

Политика Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Кино Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды» Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.

Авто Фото нового Kia Sorento появились в Сети Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Теннис Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.

Общество Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".