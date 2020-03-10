Армия и оружие
FerraАмериканские F-35 впервые перехватили российские истребители
В сети появилась информация о том, что американские истребители F-35, но принадлежащие при этом норвежским военно-воздушным силам, были впервые использованы для перехвата российских боевых самолетов Ту-142 и МиГ-31.
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Истребители F-35 впервые перехватили российские самолёты недалеко от границ России. Видео
Avia.pro08 марта в 22:27
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Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
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Фракция КПРФ поддержит поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
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Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По сведениям источника, тест показал отрицательный результат. Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что у футболиста ангина.
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Женевский международный автосалон тоже не стал исключением, поэтому автопроизводителям пришлось показывать свои новинки в онлайн-режиме.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
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Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Экономика
Фондовые торги США завершились ростом индексов на 3,9-4,7%
Индексы США показали рост на 3,9-4,7%, оставшись в "зеленой зоне" по итогам торгов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Происшествия
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже
Во вторник, 10 марта, стало известно, что Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже.
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
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Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes
Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.