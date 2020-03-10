Армия и оружие

FerraFerraАмериканские F-35 впервые перехватили российские истребители

В сети появилась информация о том, что американские истребители F-35, но принадлежащие при этом норвежским военно-воздушным силам, были впервые использованы для перехвата российских боевых самолетов Ту-142 и МиГ-31.
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Американские истребители F-35 впервые перехватили российские боевые самолёты

Discover2414:09

Американские F-35 впервые перехватили российские боевые самолеты

Shraibikus News13:20

Американские F-35 впервые перехватили российские истребители

Ferra10:39

Российские истребители впервые перехвачены американскими истребителями F-35

ГЛАС.RU13:10

F-35 впервые перехватил российские боевые самолеты

Naked Science04:13

Истребители F-35 впервые перехватили российские самолёты недалеко от границ России. Видео

Avia.pro08 марта в 22:27
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Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
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КПРФ поддерживает досрочные выборы в Госдуму

Фракция КПРФ поддержит поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
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Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат

По сведениям источника, тест показал отрицательный результат. Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что у футболиста ангина.
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Ограничение массовых мероприятий в Москве коснется пяти матчей РПЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 14:35
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский международный автосалон тоже не стал исключением, поэтому автопроизводителям пришлось показывать свои новинки в онлайн-режиме.
Автоновости дня 03:05
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
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Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews 11:29
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина

Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Телеканал RTVI 09:47
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Экономика

Фондовые торги США завершились ростом индексов на 3,9-4,7%

Индексы США показали рост на 3,9-4,7%, оставшись в "зеленой зоне" по итогам торгов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 16:16
Происшествия

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
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Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом

RuNews24.ru 11:30
Политика

Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
РИА Новости 10:27
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АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.
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Культура

Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже

Во вторник, 10 марта, стало известно, что Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже.
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Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru 12:24
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
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Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
ТАСС 05:47
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Общество

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
РБК 15:16
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Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

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Общество

Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes

Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
F1news.ru 09:41
Здоровье

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
РИА Новости 09:26
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
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