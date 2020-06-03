с чего всё началось

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. 528

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,8K

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,1K

Наука Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре Специалисты смоделировали разные температурные диапазоны и проверили выживаемость коронавируса при каждом из них: отрицательная температура, от 1 до 4, от 4 до 10, от 10 до 16 и более 16 градусов по Цельсию. 7

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 414

Космос Немцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос. 475

Общество Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.

Общество В Подмосковье открылись салоны красоты и парикмахерские В московской области сегодня, 3 июня, при условии соблюдения мер безопасности для клиентов власти разрешили открыть салоны красоты, бани и парикмахерские. 146

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 8

Футбол Вылечившийся от коронавируса футболист Погребняк выписался из больницы Футболист «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

Экономика К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. 1

Общество Сенатор Керимов подал в суд на Forbes Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости». 8

Происшествия Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом. 15

Общество Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5–6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров. 12

Авто Lada 4x4 уходит с европейского рынка Автомобили поставлялись на европейский рынок с тем же двигателем, который доступен в России: 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 83 лошадиные силы. 33

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Армия и оружие Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе. 1,8K

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.

Общество Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство. 21