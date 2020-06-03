с чего всё началось

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.

Авто Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%. 1

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 10

Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 510

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,5K

Футбол «Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.

Авто Новый Volkswagen Arteon показали на тизере Volkswagen готовит к дебюту четырёхдверное купе Arteon нового поколения. Накануне производитель опубликовал первые тизеры новинки.

Происшествия В администрации Оренбурга прошли обыски Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.

Политика В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС. 1

Общество Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости» Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы. 11

Политика Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления. 118

Общество СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко. 100

Происшествия В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. 3

Политика В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+ В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.