Армия и оружие
РБКАмериканские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России
Lenta.ruвчера в 17:15
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Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных
Моя Москва.онлайн 01:05
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В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
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На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы
В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
Вести.Ru 04:38
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Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Авто
Новый Volkswagen Arteon показали на тизере
Volkswagen готовит к дебюту четырёхдверное купе Arteon нового поколения. Накануне производитель опубликовал первые тизеры новинки.
Новые автомобили 05:57
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город вчера в 09:06
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Политика
В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Наука
Ученые определили основной рацион жившего 100 млн лет назад динозавра
Останки травоядного нодозавра были обнаружены учеными в Канаде девять лет назад.
Экономика сегодня 07:10
Здоровье
В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Общество
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Происшествия
В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд
Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 05:14
Политика
В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+
В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01