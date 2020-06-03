Армия и оружие

РБКРБКАмериканские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США могут создать «серьезную проблему» для российского флота, сообщило в понедельник, 1 июня, издание The Drive
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В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России

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В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

ТАСС 03:38
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Общество

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РИА Новости 04:00
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Никола Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

Центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры с московским ЦСКА по трёхлетнему контракту.
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

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Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразилось еще 357 человек

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области рекордно растет.
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Экономика

Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов.
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия.
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Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня

Курс рубля укрепляется к доллару и минимально снижается к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.
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Политика

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Посол США в Германии Ричард Гренелл уходит в отставку после двух лет на данном посту.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
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Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.
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Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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