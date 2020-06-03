с чего всё началось

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 141

Политика В партии Порошенко требуют отставки правительства Украины Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины требует отставки правительства Дениса Шмыгаля в связи с отсутствием экономической и социальной политики, заявила сопредседатель фракции, народный депутат Ирина Геращенко. 4

Баскетбол Никола Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА Центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры с московским ЦСКА по трёхлетнему контракту.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 721

Общество В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 1K

Экономика Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов.

Общество Юрист назвал «самое страшное наказание» для Собянина Напомним, в правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина. 1

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 200

Политика Белорусы жестоко высказались о Лукашенко накануне выборов: достал Александр Лукашенко руководит страной уже 25 лет и, как говорят сами белорусы, "он всех достал".

Игры Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия. 4

Финансы Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня Курс рубля укрепляется к доллару и минимально снижается к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Политика Посол США в Германии ушёл в отставку Посол США в Германии Ричард Гренелл уходит в отставку после двух лет на данном посту. 2

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Здоровье Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях. 115

Общество Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома 11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы. 2

Авто Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.

Политика ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.