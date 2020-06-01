с чего всё началось

Авторы публикации уверены, что продемонстрированные США и их союзниками возможности могут «представлять особенно серьёзную проблему для российского флота», а отправка B-1B в Черноморский регион является «очевидным сигналом» для России.

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

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