Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что "нефтянку" США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.

NYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса

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