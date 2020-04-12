Энергетика
РЕН ТВNYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса
Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что "нефтянку" США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.
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NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор
Московский Комсомолец20:52
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