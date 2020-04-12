Энергетика
REGNUMАмериканские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США
Падение спроса на энергоносители в мире, по мнению экспертов издания, может привести к полному краху нефтяного экспорта США. По оценкам специалистов, множество американских нефтедобывающих компаний будут поглощены корпорациями.
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NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор
Московский Комсомолецвчера в 20:52
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Комментарии
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
REGNUM вчера в 15:12
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
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Общество
В России вступил в силу запрет на вывоз круп и некоторых видов овощей
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров.
Известия вчера в 22:45
Экономика
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О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
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RT на русском вчера в 16:47
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Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости вчера в 03:36
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Политика
Ким Чен Ын обсудил коронавирус на заседании политбюро
По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), председательствовал на заседании Ким Чен Ын, участие также приняли члены и кандидаты в члены политбюро ЦК ТПК.
ТК Звезда вчера в 22:33
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Хоккей
Вайсфельд не считает увеличение легионеров в КХЛ правильным шагом
Российский эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на введение жесткого потолка в КХЛ со следующего сезона, сообщает "Матч ТВ".
ProstoProSport вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Укупник извинился перед Лещенко за слова о «заражении» Бабкиной
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Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса.
РБК 00:15
Общество
Спрашивали? Отвечаем! Как оформить документы онлайн и поехать туда, куда нельзя
Обратите внимание, что с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале «Госуслуги».
НГС24 вчера в 22:00
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
Музыка
Пухляш из клипа Little Big снялся в новом видео про самоизоляцию
В Сети появился новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.
Вечерний курьер вчера в 08:42
Политика
Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге
Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга, передает «Интерфакс» заявление министра промышленности Дениса Мантурова.
Ведомости 10 апреля в 13:55
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:43
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 10 апреля в 13:24
Футбол
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Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
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Венесуэла получила от Китая более 30 тонн гумпомощи
Венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:29
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru вчера в 13:38
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Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa вчера в 03:54
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Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти
Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.
Интерфакс вчера в 21:04